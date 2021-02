Bill de Blasio pide investigar acusaciones sexuales contra el gobernador de NY

NUEVA YORK, Nueva York.- Este jueves, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, pidió que se investiguen las acusaciones sexuales vertidas contra el gobernador del estado neoyorquino, Andrew Cuomo, por parte de una antigua ayudante, que este miércoles dio detalles del supuesto acoso.

“Estas acusaciones son muy perturbadoras“, dijo De Blasio en una rueda de prensa ofrecida este jueves. “Cuando una mujer hace públicas este tipo de acusaciones tan específicas, las tenemos que tomar en serio“, agregó.

El alcalde, que ha mantenido una tensa relación con Cuomo durante años y se ha enfrentado en público a él en numerosas ocasiones, señaló que debe llevarse a cabo una investigación por parte de “una persona o de una entidad que no esté comprometida” o “dominada” por la oficina del gobernador.

Las declaraciones de De Blasio se producen un día después de que Lindsey Boylan, antigua asesora de Cuomo y actual candidata a presidenta del condado de Manhattan, revelara nuevos detalles sobre el supuesto acoso que sufrió durante los cuatro años que trabajó para el gobernador, y que el acusado ha negado.

En una carta publicada en “Medium“, Boylan sostiene que en una ocasión en octubre de 2017 el gobernador le propuso jugar al “strip poker“, una variante del juego de cartas en la que el que pierde se debe quitar prendas de ropa, y que en otra la besó en los labios.

Boylan, que llegó a ocupar el cargo de vicesecretaria del Departamento de Desarrollo Económico antes de dejar la oficina del gobernador en 2018, afirmó el pasado diciembre que el político la había “acosado sexualmente durante años.”

“Muchos lo vieron, y se quedaron mirando“, aseveró entonces. “Nunca sabía que esperar: ¿me interrogaría sobre mi trabajo (el cual era muy bueno) o me acosaría hablando sobre mi aspecto? ¿O serían ambas cosas en la misma conversación? Fue así durante años“, agregó.

I wouldn’t be able to look myself in the mirror if I were still covering for and empowering an abuser like @NYGovCuomo the way that @JVlasto @melissadderosa @RichAzzopardi do on a regular basis. You are central to the violence.