NUEVA YORK, Nueva York. (EFE).- El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció este jueves con un vídeo en YouTube que se presenta a la candidatura demócrata para las elecciones presidenciales de Estados Unidos con la intención de “poner por delante a la gente trabajadora.”

De Blasio propone en el vídeo “frenar a (Donald) Trump“, critica las políticas de inmigración y medio ambiente impulsadas por la actual Administración y remite a los hitos progresistas de su propia gestión local en la Gran Manzana, como la subida del salario mínimo.



El primer edil de la ciudad más grande del país desde hace seis años se une así a una veintena de aspirantes demócratas a la Casa Blanca, entre ellos el exvicepresidente Joe Biden, los senadores Bernie Sanders, Kamala Harris y Elizabeth Warren, el excongresista Beto O’Rourke o el alcalde de South Bend (Indiana), Pete Buttigieg.

“En las manos equivocadas”

“Hay mucho dinero en este mundo, hay mucho dinero en este país, solo que está en las manos equivocadas“, dice De Blasio al comienzo de su anuncio formal, para seguidamente desgranar la “agenda para poner por delante a la gente trabajadora” por la que ha “luchado en la ciudad y el estado.”



Refiriéndose a “camareros, lavaplatos, empleados de tienda y pequeños empresarios, que son la columna vertebral de Nueva York“, De Blasio defiende la subida del salario mínimo a 15 dólares la hora, la baja por enfermedad remunerada, la extensión de la cobertura médica a la salud mental o la educación infantil gratuita.

Intervención de Chirlene McCray

En el vídeo interviene su esposa, Chirlene McCray, que ha estado muy involucrada en la gestión local de su marido a través de iniciativas de salud mental, y asegura que los ciudadanos “agradecen” a De Blasio sus políticas, que “marcan una diferencia en la vida de las familias.”



El político demócrata, que considera a Trump un “matón“, pero dice saber “enfrentarse” a él, critica la separación de familias inmigrantes en la frontera con México, recuerda que la ciudad tomó medidas legales para apoyarlas y reniega también de la salida de EEUU del Acuerdo climático de París.

Medidas ambientales

A este respecto, De Blasio muestra imágenes en un mitin en el que propone un “Green New Deal” neoyorquino, un paquete de medidas medioambientales, precisamente después de protagonizar el pasado lunes un acto de protesta en una propiedad de Trump para advertirle de que lo multará si no reduce las emisiones de gas de efecto invernadero.



“Como presidente, me enfrentaré a los ricos y a las grandes corporaciones, no descansaré hasta que este Gobierno sirva a la gente trabajadora. Como alcalde de la mayor ciudad de EEUU he hecho esto. Donald Trump debe ser frenado, lo he vencido antes y lo haré otra vez“, concluye De Blasio.



Se espera que el alcalde aparezca esta mañana en el popular programa matutino “Good Morning America“, del canal ABC, y ofrezca más detalles sobre su candidatura, sobre la que llevaba especulándose meses, antes de partir a los estados de Iowa y Carolina del Sur, según informaron medios locales.