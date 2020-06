Biotecnológica empezará fase final de su vacuna contra Covid-19 en julio

NUEVA YORK, Nueva York.- Este jueves, la biotecnológica Moderna anunció que en julio comenzaría la tercera fase, y final, de su vacuna contra la enfermedad Covid-19 en la que participarán unas 30,000 personas y con la que espera evitar casos sintomáticos del virus, prevenir la aparición de pacientes severos con la enfermedad para que no tengan que acudir al hospital y prevenir la infección.

We just announced an update on late-stage development of our vaccine (mRNA-1273) against COVID-19. Read more: https://t.co/eVwiVzaz5L pic.twitter.com/EyoOYGRFky