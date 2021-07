Blue Origin obtiene aprobación para vuelos espaciales tripulados

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. — Blue Origin, la compañía espacial de Jeff Bezos, obtuvo la aprobación del gobierno de Estados Unidos para realizar vuelos tripulados al espacio.

#NewShepard is go for launch on July 20 for #NSFirstHumanFlight. This is the 16th flight and first with astronauts on board. Watch live at https://t.co/7Y4TherpLr. Coverage starts at 6:30 am CDT / 11:30 UTC. pic.twitter.com/hYv68UlCqm