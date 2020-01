Bolivia suspende relaciones diplomáticas con el gobierno de Cuba

LA PAZ, Bolivia.- En una rueda de prensa que ofreció este viernes el canciller boliviano Yerko Nuñez, informó que el gobierno de Bolivia suspendió relaciones diplomáticas con Cuba debido a los “constantes agravios” de ese país al proceso democrático boliviano.

“Hemos tomado la decisión de suspender las relaciones diplomáticas con la República de Cuba, esta determinación obedece a las declaraciones recientes e inadmisibles expresiones del canciller Bruno Rodríguez Parrilla“, enfatizó Nuñez.

Permanente hostilidad

La suspensión de relaciones diplomáticas a partir de hoy también se debe a “la permanente hostilidad y constantes agravios de Cuba contra el Gobierno Constitucional Boliviano y su proceso democrático”, añadió el jefe de la diplomacia boliviana.

Según medios locales, Yerko Nuñez aseguró que el gobierno de la isla caribeña de manera sistemática ha afectado las relaciones bilaterales basadas en el respeto mutuo, los principios de no injerencia en asuntos internos, autodeterminación de los pueblos y la igualdad soberana de los Estados.

Vulgares mentiras de la golpista autoproclamada en #Bolivia. Otra muestra de su servilismo a #EEUU. Debería explicar al pueblo que tras retorno a #Cuba de colaboradores, por la violencia de la que fueron objeto, se han dejado de realizar más de 454 440 atenciones médicas. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 22 de enero de 2020

Nuñez mostró la publicación en Twitter de Rodríguez en la que calificó a Áñez de “golpista autoproclamada” a través de su cuenta de Twitter.

Sostuvo además que la mandataria dio muestra de “servilismo” a Estados Unidos y ponderó su discurso como “vulgares mentiras“, detaló el diario.

Renuncia de Evo Morales

Desde la renuncia del expresidente boliviano Evo Morales, el pasado 10 de noviembre, quien mantenía amplias relaciones con Cuba, y posterior al nombramiento de Jeanine Áñez, como presidenta interina del país, las relaciones entre ambas naciones se han ido deteriorando.

Uno de los puntos controversiales entre ambos gobiernos es el hecho de que durante los 14 años de gobierno de Morales llegaron al país andino miles de médicos cubanos.

Médicos cubanos salen de Bolivia

El nuevo gobierno de Áñez les pidió que salieran del país a los pocos días de asumir la presidencia y, en esa ocasión, se dijo que sólo 30 por ciento de ellos eran profesionales de la salud.

El pasado miércoles 22, la presidenta Áñez acusó al gobierno cubano de que los médicos de la isla que trabajaron en territorio boliviano solo recibían el 30 por ciento de su asignación salarial y el resto se lo quedaba el gobierno de Cuba.

Financiamiento del "castrocominismo"

En su discurso conmemorativo por la fundación del Estado plurinacional de Bolivia, Áñez aseguró que recursos públicos fueron inyectados por Evo Morales al gobierno cubano, a través del pago de las brigadas médicas.

“Solamente el 20 por ciento (del dinero) llegaba a la brigada cubana, el resto del dinero, es decir, el 80 por ciento, era desviado para financiar al castrocomunismo que tiene sometido y esclavizado a su pueblo”, acusó la mandataria.

“En 13 años pagamos 147 millones de dólares a la embajada de Cuba, con ese dinero pudimos haber practicado siete mil 355 trasplantes renales en todo el país, lo que habría representado la mitad de los pacientes renales en Bolivia”, sostuvo.

Golpista autoproclamada

Ese mismo día el canciller cubano Bruno Rodríguez respondió afirmando que la presidenta boliviana “miente” al acusar que menos de un tercio de los médicos cubanos que trabajaban en Bolivia eran profesionales de la salud.

“Vulgares mentiras de la golpista autoproclamada en Bolivia. Otra muestra de su servilismo a Estados Unidos“, aseveró Rodríguez, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

“Debería explicar al pueblo que tras el retorno a Cuba de los colaboradores, por la violencia de la que fueron objeto, se han dejado de realizar más de 454 mil 440 atenciones médicas”, señaló.

Dos meses sin brigada médica cubana en #Bolivia se traduce en casi 1000 mujeres que no han contado con asistencia especializada en sus partos y 5000 intervenciones quirúrgicas y + de 2 700 cirugías oftalmológicas que no se han realizado. No son sólo cifras, son seres humanos. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 22 de enero de 2020

“Dos meses sin brigada médica cubana en Bolivia se traducen en casi mil mujeres que no han contado con asistencia especializada en sus partos, (además de) cinco mil intervenciones quirúrgicas y más de dos mil 700 cirugías oftalmológicas que no se han realizado. No son sólo cifras, son seres humanos”, añadió.

