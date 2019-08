BRASILIA, Brasil.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reconoció este jueves, que el gobierno brasileño no cuenta con recursos para combatir los incendios en el Amazonas, y reiteró sus sospechas de que integrantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) pudieran ser los responsables del desastre, aunque admitió que no cuenta con la evidencia.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario brasileño indicó que “el gobierno no podía simplemente lograr que el Ministerio del Interior enviara a 40 hombres para combatir un incendio”, de acuerdo a un despacho informativo de BBC News.

Comentó que esta es época de la “queimada”, en la que los campesinos queman la tierra para limpiar el terreno y volver a sembrar, pero el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (Inpe) observó que el número de conflagraciones no es similar a los que normalmente se reportan en la temporada de secas.

El mes pasado, tras conocerse el informe del Inpe que alertaba sobre un incremento de 83 por ciento en la deforestación en el Amazonas en junio pasado, comparado con el mismo periodo en 2018, Bolsonaro acusó al director del organismo de proporcionar datos falsos; poco después fue despedido, refirió el portal de bbc.com.

La víspera, el ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, fue abucheado por activistas al participar en una reunión sobre cambio climático, que se lleva a cabo en la ciudad brasileña de Salvador, donde lo increparon con pequeños carteles y gritos de: la “Amazonia se quema”, según un reporte del portal electrónico infobae.com.

En el encuentro, previo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP-25), a realizarse en diciembre próximo en Chile, unos 10 activistas que ingresaron de manera violenta al lugar, reprocharon la dirección en materia de medio ambiente que sigue el gobierno de Bolsonaro.

El presidente de Brasil se ha pronunciado a favor de la explotación comercial de la selva brasileña y la disminución de la supervisión en áreas protegidas, refirió el diario digital argentino Infobae.

En el evento, Salles pronunció un discurso de cinco minutos, por la interrupción de los activistas y sólo habló del compromiso del gobierno brasileño con los temas tratados en la Semana del Clima y a las leyendas de los carteles de los quejosos respondió: “La participación con carteles, las manifestaciones, tienen eco en las iniciativas que hemos considerado” en el gobierno.

Previo a la irrupción de los manifestantes, Salles reconoció que los actuales incendios en la Amazonia son los más grandes reportados en los últimos años, y anticipó que está dispuesto a inspeccionar la zona con el gobierno estatal de Mato Grosso.

Datos del Inpe, responsable del registro de incendios, a través de imágenes satelitales, revelaron que en la última semana “los focos de incendio han afectado 68 zonas protegidas o reservas indígenas de la región amazónica”, refirió infobae.