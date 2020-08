REYKIAVIK, Islandia. — En Islandia, un país tan seguro que el presidente se maneja en bicicleta, no cayó muy bien el empeño del embajador estadounidense Jeffrey Ross Gunter en movilizarse acompañado por guardaespaldas armados.

Gunter también causó malestar entre los legisladores finlandeses al insinuar que Islandia estaba de acuerdo con la expresión “virus de China” con la que Donald Trump alude al coronavirus.

“¿Qué no es muy diplomático eso? Bueno, Gunter no es lo que se dice un diplomático de carrera. Es un dermatólogo. Que aportó dinero a la campaña del presidente y eso hizo que le diesen la embajada de Reikiavik.

Las acciones de Gunter y de otros embajadores designados por razones políticas ponen de manifiesto los riesgos que conlleva la práctica muy estadounidense de dar cargos diplomáticos a figuras que aportan fondos a las campañas políticas y a los amigos del presidente. Esa práctica se intensificó bajo el gobierno de Trump.

"Estados Unidos es un caso aparte en eso de nombrar embajadores sin experiencia ni conocimientos", dijo Barbara Stephenson, exembajadora en Panamá y expresidenta de la Asociación Estadounidense del Servicio Exterior, el sindicato que representa a los diplomáticos.

Partidarios de un presidente pueden resultar buenos embajadores. Muchos lo han sido. Una relación personal con el mandatario y el conocimiento de su programa son una ventaja. Se supone que quienes no tienen aptitudes para esos cargos serán descartados en las audiencias de confirmación del Senado. De todos modos, con frecuencia son confirmadas figuras que no pueden evitar controversias.

El embajador en Gran Bretaña Robert “Wood” Johnson fue acusado de presionar para que el Abierto Británico de golf se hiciese en un resort de Trump en Escocia e hizo comentarios racistas y sexistas.

En Holanda, el embajador Peter Hoekstra, un exrepresentante, publicó la semana pasada una foto en la que aparece visitando un cementerio de soldados alemanes muertos en las dos guerras mundiales, incluidos nazis que ocuparon Holanda. Otros embajadores generan malestar entre el personal diplomático más experimentado a su cargo.

Gunter, el embajador en Islandia, ha tenido siete asistentes desde que asumió el cargo, aunque el Departamento de Estado asegura que cuatro de ellos fueron asignados solamente por períodos de 30 días.

Lo que causó desconcierto en Islandia fue que la embajada publicó avisos buscando guardaespaldas armados. Fue un paso inusitado en un país que por 13 años seguidos fue considerado el más pacífico del mundo, según el Índice Global de la Paz, que publica el Instituto para la Economía y la Paz.

La comisionada nacional de Islandia Sigridur Gudjonsdottir dijo durante una entrevista la semana pasada que la policía no decidió todavía si autorizará el porte de armas por parte de los guardaespaldas.

"Estamos sopesando la solicitud y analizando el nivel de posibles amenazas para las embajadas de otros países en Islandia", manifestó. El Departamento de Estado se abstuvo de comentar.

