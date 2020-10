Busca el ''voto gris''

El presidente se burla de la edad de Joe Biden

MIAMI (EFE).— En menos de ocho días, el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, volvió ayer a Florida para dirigirse ahora a los jubilados, a quienes aseguró que el “único adulto mayor” por el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump se preocupa, es por él mismo.

“Trump nunca se ha centrado en lo que importa, nunca se ha centrado en ustedes (...). No solo no ha estado dispuesto a hacer el trabajo, no creo que le importe mucho”, manifestó Biden en el sur de Florida.

En sendos discursos en las ciudades de Pembroke Pines y Miramar, el demócrata abundó sobre su programa sanitario, el plan para bajar los costos de las medicinas de prescripción y el “caos” de Trump para detener al Covid-19, que ha dejado más de 215,000 muertos en Estados Unidos.

“Su manejo de esta pandemia ha sido errático, como toda su presidencia”, indicó el demócrata .

Hablando ante un reducido público, en contraste con los multitudinarios mítines de Trump, donde el uso de tapabocas y distanciamiento social han sido casi nulos, Biden se mostró indignado con el “extraño” comportamiento del republicano.

Biden señaló que se estima que solo el uso de mascarillas salvaría unas 100,000 vidas en los próximos meses. Lamentó que el presidente haya dicho que el coronavirus “prácticamente no afecta a nadie, solo a personas mayores, con problemas cardíacos y de otro tipo”.

“Estaba hablando de ustedes (...), de su familia. Ustedes son prescindibles, son prácticamente nadie... así es como los ve”, dijo.

El exvicepresidente criticó además el cambio de opinión del republicano sobre el próximo paquete de estímulo para afrontar la pandemia: “Un día está tuiteando que el paquete de ayuda es demasiado grande, al día siguiente es demasiado pequeño”.

Apoyo a Biden crece

Minutos antes del evento de Pembroke Pine, Mitchell Berger, de 64 años, señaló en el evento que el mal manejo del coronavirus por parte de Trump ha hecho crecer “con esteroides” el apoyo a Biden entre la comunidad de los mayores en el “estado del sol”.

“Biden tiene una afinidad natural con las personas mayores”, subrayó Berger sobre el demócrata de 77 años, quien fuera el vicepresidente de Barack Obama (2009-2017).

Después de dirigirse el pasado 5 de octubre en Miami a la comunidad cubana, que ha mostrado una gran inclinación por Trump, y a la haitiana, que simpatiza con Kamala Harris, de padre jamaiquino y su fórmula a la Vicepresidencia, Biden busca ahora mejorar su desempeño con el llamado “voto gris”.

A tres semanas de la elección presidencial, el demócrata mantiene apenas una muy leve ventaja sobre Trump en Florida, el segundo estado con más personas mayores en proporción a su población y uno de los más reñidos del país.

El voto de los mayores es decisivo en Florida, según AARP, una organización sin ánimo de lucro con más de 38 millones de socios y dedicada a los mayores de 50 años, que recordó que fueron el 60 % de los votantes del estado en los comicios de 2016.

Por su parte, Trump publicó una imagen en la que se burla de la edad de Biden.

En la foto modificada se puede ver a un grupo de personas de la tercera edad en lo que parece ser un asilo de ancianos. Entre ellos destaca la figura de Biden.

Debajo se puede leer, en letras colosales, “Biden for Resident” (Biden para residente). Cabe destacar que también fue alterada la palabra President (presidente) con un tache, para cambiarla y dar el mensaje.—EFE