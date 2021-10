Cae un avión en Texas con 21 personas a bordo; reportan un herido

Un avión que no alcanzó la altura suficiente al despegar cayó en el aeropuerto de Houston con 21 personas a bordo, solo reportan un herido leve



WASHINGTON.- Autoridades del condado de Waller, Texas, reportaron que un avión tipo MD-80 cayó con 21 pasajeros a bordo, solo reportaron un herido leve.

WCOEM & WCSO are responding to a plane crash at Houston Executive Airport involving an MD-80 aircraft that was taking off from the Airport heading north. Early reports indicate that all 19 passengers and crew safely exited the aircraft with a report of 1 injury. AVOID THE AREA.

La oficina del Sheriff informó en sus redes sociales que el avión se precipitó al norte de la carretera de Morton al no alcanzar una altura suficiente al final de la pista, cerca del aeropuerto ejecutivo de Houston.

Una persona resultó herida levemente este martes al estrellarse un avión en Texas (EE.UU.) con veintiún personas a bordo, informaron las autoridades locales.

Por el momento, se desconocen las causas de este suceso.

Según imágenes aéreas del lugar del siniestro mostradas por televisiones locales, el avión chárter quedo completamente destruido tras caer al suelo.

There were 21 people on the plane when it crashed here in Waller County. No reports of serious injuries. @khouron is LIVE now with updates. @DavidGonzKHOU is on the way to the scene. https://t.co/wxuNi3nWRV pic.twitter.com/v4KgQpABGs