RÍO DE JANEIRO, Brasil.- Fuentes oficiales informaron que la mañana de este lunes, una avioneta cayó sobre varios vehículos estacionados en una calle de la ciudad de Belo Horizonte, Brasil. En el accidente, al menos tres personas perdieron la vida y otras tres resultaron heridas.

La avioneta despegó poco antes del aeropuerto Carlos Prates y cayó por causas aún desconocidas en una calle del barrio Caiçara en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, una de las mayores ciudades de Brasil.

O Coronel Erlon Dias do Nascimento Botelho, Subcomandante do Corpo de Bombeiros, fala sobre as vítimas fatais da queda do avião, agora há pouco, no bairro Caiçara, em Belo Horizonte. Vídeo: Raquel Penaforte / O Tempo #otempo #radiosuper pic.twitter.com/xU7dJVQm7h