NUEVA YORK, Nueva York.- El apuñalamiento de cinco personas en la residencia de un rabino al norte de la ciudad de Nueva York este sábado, que las autoridades han descrito este domingo como “terrorismo doméstico“, se suma a una oleada de ataques antisemitas esta semana en el estado neoyorquino.

“Hay que cambiar las leyes para llamar a esto por su nombre: es terrorismo doméstico“, dijo el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, en una rueda de prensa ofrecida en Ramapo, donde tuvo lugar el suceso, una localidad que se encuentra a unos 30 kilómetros de la ciudad de Nueva York.

Según concretó el Consejo Ortodoxo de Asuntos Públicos Judíos (OJPAC), sobre las 22.00 hora local (03.00 GMT del domingo) un hombre irrumpió en la casa de un rabino donde se celebraba un acto religioso por la celebración de Janucá y apuñaló a cinco personas, a una de ellas hasta seis veces.

El agresor ha sido identificado como Thomas Grafton por varios medios locales que apuntan a fuentes policiales que no revelan, que señalan además que cuando fue arrestado estaba “cubierto de sangre.”

Grafton, de 37 años, fue arrestado unas dos horas después del incidente cerca de la ciudad de Nueva York gracias a que testigos de los hechos pudieron anotar la matrícula de su vehículo, tras lo que ha sido acusado de intento de asesinato y robo y está previsto que el domingo se presenten los cargos formalmente.

Developing story: Reports of a stabbing attack at a synagogue in Monsey, Rockland County, New York. The town has a large Orthodox Jewish community. Footage recorded at the scene and shared on WhatsApp by people in the community: pic.twitter.com/mOylEp0XQ0

Varias personas que presenciaron los hechos afirmaron además que Grafton posteriormente intentó entrar en una sinagoga contigua a la vivienda del rabino, pero que los que estaban dentro pudieron cerrar la puerta a tiempo para impedirlo.

En concreto, el suceso tuvo lugar en el barrio de Mosey, en Ramapo, donde reside una importante comunidad de judíos ortodoxos.

Esta agresión se suma a otras ocho que han tenido lugar esta semana en la ciudad de Nueva York en los que mujeres, hombres y niños judíos han sido golpeados e insultados, lo cual ha llevado al alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, a reforzar la presencia policial en las zonas de la ciudad en la que se concentran los judíos.

Además, este mismo mes cinco personas fueron asesinadas en un ataque antisemita perpetrado por dos asaltantes en un supermercado kósher en Jersey City, en el vecino estado de Nueva Jersey, en el que murieron dos personas judías.

Cuomo por su parte concretó que desde el pasado 8 de diciembre, se han producido en el estado de Nueva York un total de 13 ataques antisemitas, por lo que el del sábado “no es un suceso aislado.”

Afirmó asimismo que los incidentes de odio se producen en la región constantemente: “Hemos visto incidentes de odio por todo el estado contra la comunidad LGTB, los afroamericanos, los latinos… Y no solo en el estado de Nueva York, sino en toda la nación.”

Por ello, anunció que quiere que el estado de Nueva York sea el primero en tener leyes para luchar contra el terrorismo doméstico.

Por su parte, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, llamó a la acción por los continuados ataques sobre los judíos.

Subrayó asimismo que el antisemitismo se está convirtiendo en un fenómeno “prevalente en los EE.UU., Europa y el resto del mundo” y que la comunidad internacional debe unirse en la “lucha contra esta oleada de intolerancia y odio».- (Por Helen Cook).

The anti-Semitic attack in Monsey, New York, on the 7th night of Hanukkah last night is horrific. We must all come together to fight, confront, and eradicate the evil scourge of anti-Semitism. Melania and I wish the victims a quick and full recovery.