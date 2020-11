Campaña de Trump pide detener el recuento de votos en Míchigan

WASHINGTON.- Personal de la campaña electoral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó este miércoles que se detenga el recuento en Míchigan, por considerar que no se le ha dado el acceso suficiente a los lugares donde se hace el conteo de votos.

Bill Stepien, jefe de campaña de Trump, hizo el anuncio poco después de adelantar que su equipo pedirá además "inmediatamente" un recuento de los votos en el estado de Wisconsin.

A través de un comunicado, Stepien dijo que "a la campaña del presidente Trump no se le ha otorgado un acceso significativo a numerosos lugares de recuento para observar la apertura de papeletas y el proceso de recuento, como garantiza la ley de Míchigan".

El estado de Míchigan, que ganó Trump en 2016 por un estrecho margen, es uno de los cinco territorios clave donde los resultados están demasiado ajustados para anunciar un vencedor, lo que impide por ahora que se sepa quién ha ganado las elecciones presidenciales.

Con el 94 % escrutado en Míchigan, el candidato demócrata, Joe Biden, tiene una ventaja de más de 37,000 votos sobre Trump, un margen de apenas el 0.7 %.

Las autoridades electorales del estado estaban este miércoles a la espera de completar el recuento de unos 100,000 votos en todo el estado, la mayoría de ellos votos por correo de ciudades como Detroit, Flint o Grand Rapids.

Wow! It looks like Michigan has now found the ballots necessary to keep a wonderful young man, John James, out of the U.S. Senate. What a terrible thing is happening!