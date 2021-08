Cancelan concierto en Central Park de NY por la tormenta ''Henri''

NUEVA YORK, Nueva York. — Debido a la cercanía de la tormenta tropical "Henri", que ocasionaba condiciones meteorológicas peligrosas, ayer sábado, fue suspendido un concierto en el Central Park de Nueva York.

Durante la presentación del cantante Barry Manilow, mientras interpretaba el tema “Can’t Smile Without You”, el artista interrumpió su actuación y pidió al público asistente abandonar el lugar cuanto antes y buscar refugio.

A través de altavoces, los organizadores del evento “Homecoming Concert” pidieron a los asistentes que “se dirigieran con calma a la salida más cercana y fueran a las zonas exteriores del parque”.

El evento musical cuyo fin era celebrar la recuperación de Nueva York de la pandemia de coronavirus, iba a la mitad cuando el clima se volvió un problema. Una fuerte lluvia y truenos se hicieron presentes.

Al lugar habían acudido más de 60,000 personas quienes abandonaron la zona del concierto debido a las condiciones climatológicas; en algún momento, hubo la esperanza de que el espectáculo podría continuar cuando el clima mejorar, sin embargo, unos cuantos minutos después, otro anuncio señaló que el concierto había sido cancelado al intensificarse el aguacero.

The evening may have ended early, but that feeling of #NYC coming back stronger than ever before will stay with us all year long.



Thank you to everyone who came out to last night’s We ❤️ New York Concert in Central Park! pic.twitter.com/AS1FbOUe0F