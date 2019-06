WASHINGTON.- El cardenal estadounidense Raymond Burke, conocido por liderar la corriente conservadora contra el papa Francisco, se ha desvinculado de Steve Bannon, exestratega del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha renunciado a sus cargos en el Instituto católico “Dignitatis Humanae.”

