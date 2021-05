Cerrarán centros de detención de migrantes en Massachusetts y Georgia

WASHINGTON. — Autoridades federales de EE.UU. informaron este jueves que dos centros de detención de migrantes dejarán de operar después de que fueron denunciados de abusos e irregularidades.

Se trata de una instalación en Georgia donde varias mujeres denunciaron haber sido sometidas a procedimientos médicos no solicitados y otra en Massachusetts donde hubo señalamientos de condiciones inhumanas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) anunció que cancelaría sus contratos con la agencia pública local que administra el centro de detención en North Dartmouth, Massachusetts, y con la empresa privada que maneja la instalación en el condado de Irwin, en Georgia.

El secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas dijo que los individuos que el gobierno considere que deben seguir detenidos serán trasladados a otros centros.

Añadió que la medida es parte de una campaña para impulsar “mejoras duraderas” en un sistema de detención que, según los defensores de los derechos humanos, retiene durante demasiado tiempo y en condiciones inadecuadas a personas por delitos civiles de inmigración.

Aseguró además que se trata de un esfuerzo general por revocar las políticas antiinmigrantes aplicadas por el gobierno anterior de Donald Trump.

Today we sent a letter to DHS urging the closure of ICE detention sites across the country. The Biden administration has a unique opportunity to end the mass incarceration of immigrants. via @CBSNews https://t.co/yABuxsJPGd