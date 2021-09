Circulación del bitcoin en El Salvador causa protestas y contratiempos

La entrada en circula del bitcoin como criptomoneda de curso legal causó protestas, contratiempo y frustración entre los salvadoreños

SAN SALVADOR, El Salvador. — Como en muchos casos sucede, un gran cambio puede tener contratiempos y requerir ajustes de último momento, en el caso de la entrada en circulación del bitcoin en El Salvador como criptomoneda de curso legal no fue la excepción.

Colapsan servidores

Los servidores colapsaron y decenas de personas se quedaron sin poder acceder a la aplicación o al bono de 30 dólares que el gobierno ofreció como incentivo para utilizar la nueva billetera "Chivo".

Otros salieron a las calles a protestar contra la ley que permite la circulacion del bitcoin en una criptomoneda de curso legal así como la conversión automática al dólar para quien lo deseé.

Uno de los jóvenes que trabaja en uno de los "Puntos Chivo", para asesorar a las personas en la utilización de la billetera electrónica dijo que los servidores había colapsado, “más de un millón de personas estaban tratando de bajar la aplicación de Chivo wallet y todavía estaba trabajando, aún hay problemas”.

Suspensión temporal

Por su parte, a través de su cuenta de la red social Twitter, el presidente salvadoreño Nayib Bukele alertó en las primeras horas de ayer que la billetera Chivo no estaba funcionado y que la habían desconectado para aumentar la capacidad de los servidores.

Hubo frustración entre muchos salvadoreños al no poder bajar la aplicación y algunos de los que sí lo hicieron no pudieron usar el bono de 30 dólares en bitcoin que les otorgó el gobierno.

El caso del estadounidense Garth Kiser, es distinto, llegó hasta el cajero Chivo con la intención de comprar bitcoin “pero no pude".

“Quería hacer una prueba, cambiar dólares por bitcoin, pero la maquina no está funcionado, voy a regresar”, dijo Kiser, quien está pensando, junto con un grupo de amigos, quedarse un tiempo en el Salvador y “ayudar a los salvadoreños a manejar el bitcoin. Yo lo uso desde hace mucho tiempo”.

Confusión en el proceso

También hubo casos en los que recomendaba hacer una transferencia de al menos un dólar a un amigo para posteriormente poder utilizar la billetera Chivo, que sería una forma de activar la cuenta.

Diversas cadenas internacionales de comida rápida confirmaron que sí aceptaban pagos en bitcoin.

Envío de remesas

El presidente Bukele también ha recomendado a los salvadoreños recibir y enviar remesas por la billetera Chivo sin pagar comisiones, sin embargo, aclaró que nadie está obligado a descargar la aplicación y que quien lo desee puede continuar enviando las remesas por los medios tradicionales y seguir pagando comisiones.

Sin embargo, el caso de Carlos Soriano no fue positivo, él llegó hasta uno de los cajeros de Santa Tecla pero no pudo sacar el dinero que un familiar le había enviado desde Estados Unidos.

“Yo recibo remesas y ya me mandaron la de este mes, pero no pude sacar el dinero. Me dicen que no está funcionado, que regrese más tarde o mañana”, comentó Soriano.

También aseguró que sus familiares le confirmaron que por el envío de las remesas en este nuevo sistema no estaban pagando comisión. “No pagan nada, no hay comisión”, pero no puedo retirarlo, agregó.

Gobierno espía

Otro usuario que compartió su experiencia fue Oscar Cosme, él logró descargar la aplicación pero no logró utilizar el bono. Acudió a un punto Chivo para que lo asesoren y le dijeron que la billetera está en reparación y que espere para usarla.

Oscar Cosme expresó su preocupación porque teme que al bajar la aplicación "el gobierno nos está espiando”.