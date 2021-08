Conato de incendio de un móvil en un avión que aterrizó en Seattle

SEATAC, Washington, EE.UU. — La noche del lunes, un vuelo de Alaska Airlines desalojó a sus 129 pasajeros debido a un incendio causado por un teléfono móvil dentro de un equipaje tras el aterrizaje de la aeronave en el aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma, en Washington, Estados Unidos.

Este martes, la aerolínea informó que el percance obligó al despliegue de las rampas de emergencias para el desalojo de las personas a bordo.

El portavoz de Alaska Airlines, Ray Lane, dio a conocer que el teléfono celular "se sobrecalentó y comenzó a sacar chispas” después que el vuelo 751 de la línea procedente de Nueva Orleáns aterrizó a las 8:30 pm de ayer lunes, mientras esperaba la asignación de una puerta de embarque.

Earlier this evening, POSFD responded to a report of a fire in the cargo hold of Alaska Airlines Flight 751. Upon arrival, the fire was contained and passengers and crew were evacuated from the aircraft. (1/2) pic.twitter.com/rY2cFgrmUH