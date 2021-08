Consume hongos alucinógenos, elige a su víctima y le dispara

Tras consumir hongos alucinógenos, un sujeto caminó por la calle de Ocean Drive, en Miami Beach, eligió a su víctima al azar, le disparó y se retiró caminando del lugar, y hasta "parecía celebrar" el ataque



MIAMI, Florida, EE.UU.- La tarde de ayer martes, Dustin Wakefield, de 21 años, residente de Colorado, cenaba con su familia en un restaurante de la avenida Ocean Drive, en Miami Beach, Florida, Estados Unidos, sin saber que su vida terminaría ese día, inesperadamente.

De acuerdo con reportes de la Policía de Miami Beach y de medios de comunicación locales, poco antes de las 18:30 horas de ayer, Tamarius Blair David, de 22 años, y originario de Georgia, caminaba por la avenida Ocean Drive, cuando de pronto se acercó a la mesa donde cenaba Dustin con su familia y le disparó.

Un testigo aseguró que en la mesa, además de la víctima, se encontraban sus familiares, entre los que incluso habían niños.

POLICE: MBPD responded to the 1400 block of Ocean Drive at 6:23 p.m. in response to a shooting. One male victim was located. A possible subject has been detained and a firearm located.



Please avoid the area as detectives conduct their investigation.