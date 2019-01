Continúan las negociaciones comerciales de EE.UU. con China

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump se declaró optimista el jueves sobre sus negociaciones comerciales con representantes de China.

Sin embargo, el mandatario estadounidense aclaró que “no habrá acuerdo final” hasta que hable personalmente con el presidente chino Xi Jinping “en el futuro cercano” para discutir “algunas de las discrepancias más persistentes y difíciles”.

Representantes de Estados Unidos y China iniciaron el miércoles una serie de negociaciones a fin de resolver una disputa comercial que ha debilitado las economías de los dos países.

Trump tuiteó que los encuentros “van bien, con buenas intenciones y buena atmósfera” a pesar de que parece poco probable que se llegue a un acuerdo sustancial.

….China’s representatives and I are trying to do a complete deal, leaving NOTHING unresolved on the table. All of the many problems are being discussed and will be hopefully resolved. Tariffs on China increase to 25% on March 1st, so all working hard to complete by that date!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de enero de 2019