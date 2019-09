Corte Suprema de EE.UU. aprueba norma migratoria de Trump

WASHINGTON. — La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó la aplicación en todo el país de una nueva norma del gobierno del presidente Donald Trump que impide a la mayoría de los migrantes centroamericanos solicitar asilo.



La orden de los magistrados anula temporalmente un fallo de una corte de menor instancia que había bloqueado la nueva política de asilo en algunos de los estados fronterizos con México. La política pretende negar el asilo a cualquier persona que pase por otro país hacia Estados Unidos sin solicitar protección allí primero.

La mayoría de quienes cruzan la frontera son centroamericanos que huyen de la violencia y la pobreza en sus países. De acuerdo con la nueva regla, la mayoría de ellos no podrán pedir asilo en Estados Unidos, al igual que los solicitantes de África, Asia y Sudamérica, que llegan con regularidad a la frontera con México.

El cambio revierte décadas de política estadounidense. El gobierno ha sostenido que desea reducir la disparidad entre los exámenes iniciales de asilo, que la mayoría de los solicitantes aprueban, y las decisiones definitivas en que el beneficio es denegado a la mayoría de las personas.

