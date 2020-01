DES MOINES, Iowa, EE.UU. (AP/Xinhua) — El senador por Nueva Jersey, Cory Booker, puso fin a su aspiración por la candidatura presidencial del Partido Demócrata.

Desde que lanzó su campaña en febrero Booker tuvo apuros para recaudar los fondos necesarios para la campaña presidencial. No contó con el respaldo suficiente para participar en el debate del próximo martes, además de faltar al debate del mes pasado y las encuestas lo colocaban por debajo del 10% de las preferencias.

A través de un correo electrónico Booker dijo a sus simpatizantes "entré en esta contienda para ganar" y que al no poder participar en los debates no pudo recaudar el dinero necesario.

“Nuestra campaña ha llegado al punto en que necesitamos más dinero para ascender y seguir construyendo una campaña que pueda ganar. Ese es un dinero que no tenemos y que es difícil de recaudar porque no participaré en el próximo debate y porque el urgente asunto del juicio político con toda razón me mantendrá en Washington.”

“De todo corazón comparto esta noticia: he tomado la decisión de suspender mi campaña para presidente“, escribió esta mañana Booker en una publicación en Medium.

Booker escribió que cree que la mejor manera de derrotar al presidente Donald Trump en la elección de 2020 es “reavivar nuestro espíritu de propósito común para enfrentar nuestros mayores desafíos y construir un país más justo y equitativo para todos.”

El mensaje de paz y unidad de la campaña del senador falló en resonar entre los electores que están a favor de una postura más agresiva contra Trump, indicó el periódico “The New York Times.”

