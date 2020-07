MIAMI, Florida.- Este lunes, el Departamento estatal de Salud informó que Florida superó la barrera de las 5,000 muertes causadas por la enfermedad Covid-19, tras siete días consecutivos de registrar más de 10,000 contagios nuevos.

En las últimas 24 horas se registraron 10,347 nuevos contagiados y 90 fallecidos, para un total de 360,394 casos positivos y 5,181 fallecimientos que ha dejado el coronavirus en el estado, desde el 1 de marzo pasado.

El reporte señala que al menos 292 personas tuvieron que ser hospitalizadas, en momentos en que a algunos hospitales del estado ven cómo sus Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se saturan.

Alrededor de medio centenar de hospitales en toda Florida no disponen ya de camas UCI, mientras que en el condado de Miami-Dade son doce los centros sanitarios que están al cien por cien de capacidad en este aspecto.

En total los hospitales de todo el estado están al 76.06 % de capacidad (camas de planta y UCIs), unas cifras que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha dicho en varias ocasiones que “por el momento no resultan preocupantes“, ya que estos centros están acostumbrados a trabajar con esta disponibilidad.

El virus, cuyo epicentro continúa en los condados sureños, se cobró diecinueve vidas en Broward, siete en Miami-Dade y seis en Palm Beach.

Miami-Dade detectó 2,797 nuevos casos, Broward 1,625 y Palm Beach 641, y, aunque ha aumentado el número de pruebas hasta aproximadamente 100,000 diarias, la tasa de positivos se sitúa este lunes en el 18.2 %, muy por encima del 5 % que recomienda la Organización Mundial de la Salud para abrir la economía.

Por otro lado, el gobernador señaló este lunes que ya se han distribuido entre los hospitales casi cincuenta mil viales de Remdesivir como tratamiento del coronavirus y que ayudarán a más de ocho mil floridanos a recuperarse más rápidamente de esta enfermedad.

This Remdesivir supply will help more than 8k Floridians recover more quickly. We'll continue to implement our comprehensive strategy to support hospitals caring for COVID-positive patients, which includes securing more treatment and additional nurses. Together, we will succeed!