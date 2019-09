Darán a conocer el contenido de la llamada entre Trump y Zelenski

WASHINGTON. — Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ordenó la publicación de la transcripción “no expurgada” de la llamada telefónica que sostuvo en el mes de julio con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

Trump reconoció que en la conversación habló del exvicepresidente Joe Biden.

….You will see it was a very friendly and totally appropriate call. No pressure and, unlike Joe Biden and his son, NO quid pro quo! This is nothing more than a continuation of the Greatest and most Destructive Witch Hunt of all time!