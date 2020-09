WASHINGTON. — Este martes, poco antes de realizarse el primer debate presidencial en Estados Unidos, el candidato demócrata Joe Biden y su esposa, Jill Biden, dieron a conocer detalles de sus declaraciones de impuestos.

Las declaraciones fiscales del matrimonio Biden muestran que la pareja pagó casi 300,000 dólares en impuestos federales en el año 2019, incluyendo unos 288,000 en impuestos sobre la renta personal. Los Biden reportaron ingresos gravables de 944,737 dólares.

Pago de impuestos de Trump

La publicación de hoy contrasta con la información difundida por el periódico The New York Times en la que señala que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pagó 750 dólares en impuestos en el 2016, el año que fue electo presidente y de nuevo en el 2017, su primer año en la Casa Blanca. El Times dijo que Trump no pagó impuestos federales por 10 de los 15 años antes de eso.

Esta noche en Cleveland, Biden y Trump se enfrentarán en el primer debate presidencial y es casi seguro que uno de los temas destacados será el de los impuestos de Trump.

Noticia falsa

Por su parte, el presidente Trump dijo que el reporte del New York Times es "noticia falsa", y aún así, sigue negando dar a conocer sus declaraciones de impuestos. Biden ya había dado a conocer dos décadas de declaraciones de impuestos, aparte de las declaraciones financieras requeridas de él cuando era senador y vicepresidente.

Compañera de fórmula

La compañera de fórmula de Biden, la senadora demócrata Kamala Harris, y su esposo, Doug Emhoff, también dieron a conocer sus declaraciones de impuestos el martes. Harris y Emhoff reportaron haber pagado 1.05 millones de dólares en impuestos federales sobre un total de 3.02 millones en ingresos gravables.