Deborah Birx: La pandemia ha entrado a ''una nueva fase'' en EE.UU.

CHARLESTON, Virginia Occidental, EE.UU. — El resurgimiento del coronavirus en zonas urbanas y rurales de Estados Unidos marcan “una nueva fase” de la pandemia, declaró el domingo la directora de la comisión nacional para la lucha contra la enfermedad, la doctora Deborah Birx.

.@DanaBashCNN presses Dr. Deborah Birx on school reopenings.



“If you have high case load and active community spread … we’re asking people to distance learn at this moment so we can get this epidemic under control,” Dr. Birx says. #CNNSOTU pic.twitter.com/EgJwa8JjhY