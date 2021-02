Decoran con corazones y mensajes de esperanza los jardines de la Casa Blanca

Este viernes, los reporteros encontraron el jardín norte de la Casa Blanca decorado con grandes corazones que Jill Biden, esposa del presidente estadounidense, mandó instalar con "mensajes sorpresa de San Valentín para el país", según informó su oficina.

Corazones de gran tamaño, rosados, rojos y blancos, que contenían mensajes como "unidad", "compasión" y "coraje" y que han servido como telón de fondo a los periodistas que cubren las actividades de la Casa Blanca.

A través de un comunicado de prensa, la oficina de Jill Biden dijo que los corazones hacen referencia "a estos días en los que se comparten corazones dulces entre amigos y familiares".

“Como sabrán, la Primera Dama es conocida por su sentido del humor, amor por las sorpresas y celebrando las tradiciones, especialmente con su familia”, agregó el comunicado.

“El día de San Valentín siempre ha sido una de sus fiestas favoritas. Enviando mensajes de sanación, unidad, esperanza y compasión, este es su San Valentín para el país ”, agregó el mensaje.

A través de su cuenta de la red social Twitter, Jill Biden compartió la lista de los mensajes que ha incluido en los corazones y un par de fotografías en las que se observa el trabajo que personalmente realizó para esta especial decoración de San Valentín.

Por su parte, el presidente Joe Biden dijo a los periodistas que "el día de San Valentín es un gran día, el día favorito de Jill".

Cuando los periodistas le preguntaron qué la inspiró a instalar los corazones de Valentín, Jill Biden dijo: "Solo quería un poco de alegría y creo que, con la pandemia, todos se sienten un poco deprimidos, así que es solo un poco de alegría, un poco de esperanza. Eso es todo".

