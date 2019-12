WASHINGTON (AP) — Legisladores demócratas anunciaron el martes dos acusaciones en el proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump por abuso de poder y obstrucción a las labores del Congreso, con lo que están presionando para conseguir una votación histórica por cargos de que corrompió el proceso electoral de Estados Unidos y puso en peligro la seguridad nacional.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, flanqueada por los presidentes de las comisiones de investigación del juicio político, encabezó una delegación de altos demócratas en el Capitolio para lo que ella llamó un “acto solemne.” Se espera que la votación se lleve a cabo en cuestión de días en la Comisión de Asuntos Jurídicos y en el pleno de la Cámara de Representantes en Navidad.

“Él pone en peligro nuestra democracia, pone en peligro nuestra seguridad nacional“, dijo el representante Jerrold Nadler, demócrata por Nueva York y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, quien anunció los cargos ante un retrato de George Washington. “Nuestras próximas elecciones están en peligro… Por eso debemos actuar ahora“, afirmó.

Los cargos anunciados por los legisladores se derivan de la presión que ejerció Trump sobre Ucrania para que investigara a los rivales políticos del mandatario mientras él le retenía ayuda al país europeo.

To Impeach a President who has proven through results, including producing perhaps the strongest economy in our country’s history, to have one of the most successful presidencies ever, and most importantly, who has done NOTHING wrong, is sheer Political Madness! #2020Election