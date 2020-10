WASHINGTON.- Este domingo, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dio un ultimátum de 48 horas a la Casa Blanca para alcanzar un acuerdo sobre un nuevo paquete de estímulo de la economía con el fin de frenar los efectos de la pandemia de la covid-19.

Y agregó: “Lo que decimos es que tenemos que congelar el diseño de algunas de estas cosas. ¿Vamos adelante con ello o no? Y cuál es el lenguaje. Soy optimista porque, de nuevo, hemos estado en un toma y daca sobre todo esto".

La líder demócrata dijo que dependía de la Administración del país si los estadounidenses recibirán algún alivio económico antes de las elecciones del 3 de noviembre.

“Donde tenemos acuerdo, no lo tenemos todavía sobre el lenguaje, pero estoy esperanzada“, señaló Pelosi, quien dijo estar en desacuerdo con la propuesta del Gobierno de quitar del texto del pacto términos referidos a la pandemia.

A ese respecto puso como ejemplo que la Administración de Trump quiere sustituir palabras más contundentes como “requerimientos” por otras como “recomendaciones".

The Speaker and Secretary Mnuchin spoke at 7:40 p.m. by phone tonight for just over an hour. While there was some encouraging news on testing, there remains work to do to ensure there is a comprehensive testing plan that includes contact tracing and additional measures to...(1/3)