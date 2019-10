LOS ÁNGELES, California, EE.UU.- Cientos de personas fueron desalojadas por un enorme incendio en el norte de California donde las llamas han quemado miles de hectáreas en la misma zona donde en octubre de 2017 ardieron otras 56,700 hectáreas y murieron treinta personas.

El incendio en el condado de Sonoma consumió en pocas horas más de 4,000 hectáreas debido a las poderosas llamas, avivadas por ráfagas de vientos de hasta 112 kilómetros por hora.

El peligro que presenta este incendio obligó a las autoridades a ordenar este jueves el desalojo de mil residentes de la localidad de Geyserville, así como a otro millar de otras áreas afectadas por el incendio, denominado Kincade.

“Si usted está en Geyserville, desaloje ahora mismo”, ordenaron las autoridades a los residentes de esta región localizada a unos 128.7 km al norte de San Francisco.

Thank you to all the firefighters & first responders who are on the scene, working to contain the #KincadeFire.



The images coming out of the area are devastating. Evacuations are underway now. If in the area, please follow directions of local authorities. pic.twitter.com/3T3roGoyQy