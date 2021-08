Desalojan Times Square por otro paquete sospechoso

NUEVA YORK, Nueva York.- Una segundo operación de desalojo se registró este jueves en Estados Unidos debido a un paquete sospecho, en esta ocasión ocurrió en Times Square.

Medios locales informaron que poco después del mediodía, autoridades de Nueva York desalojaron parte de la plaza de Times Square debido a un paquete sospechoso.

Varias calles de la zona fueron cerradas al tráfico de vehículos y peatones y había un fuerte dispositivo de agentes de la Policía de Nueva York (NYPD, en inglés).

Due to a police investigation please avoid the area of West 45 Street to 48 Street on Broadway to 7th Avenue in Manhattan. Update to follow. pic.twitter.com/EeRzJy5BuX