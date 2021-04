MIAMI-DADE, Florida.- Este lunes fue desactivado el toque de queda establecido el año pasado en Miami-Dade, cuando en el condado se han registrado más de 460,000 contagios desde el inicio de la pandemia, y en este momento, la tasa de positividad mantiene una tendencia a la baja y por debajo del 10 %.

At 12:01 am tonight our countywide curfew will be lifted. After a year of great challenge, this is an important step in our fight toward economic recovery. However, I urge our residents to remember that we all still have a responsibility to do our part to stop the spread. pic.twitter.com/7zUVnn9x42