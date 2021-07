Detienen a un hombre por mensajes racistas en Carolina del Norte

Lo acusan de intimidación étnica

MÉRIDA, Yucatán. — La tarde del sábado pasado, fueron colocadas calcomanías con la leyenda “I love white people”, en automóviles que se encontraban en los alrededores de dos restaurantes mexicanos de Cary, Carolina del Norte, EE.UU.

Este lunes, John Reeves, capitán de la policía de Cary, informó que el lunes pasado fue detenido por esos hechos, John Kantz, de 60 años de edad.

El periódico The News & Observer de Raleigh publicó al respecto que las calcomanías las había colocado Kantz en los autos que se encontraban estacionados fuera de los restaurantes de comida mexicana “On the Border” y "Totopos Street Food and Tequila", y también los colocó en los sanitarios de otros dos locales cercanos.

En los mensajes, la palabra "Love" estaba enmarcada con un corazón, agregó la publicación.

El capitán Reeves dijo que el hombre fue acusado de intimidación étnica por la colocación de los mensajes, también señaló que los hechos ocurrieron la tarde del sábado, pero no dijo si otras personas estuvieron involucradas.

En Carolina del Norte la intimidación étnica es considerada como un delito menor.