CIUDAD DE MÉXICO.- Un hombre fue detenido en Harvard Square, cerca de la Avenida Massachusetts y las calles Eliot y John F. Kennedy, cerca del centro de Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos.

Sohan Panjrolia, de 31 años, fue detenido en el área de Cambridge, informó la Policía de Cambridge.

El hombre, presuntamente armado, fue detenido en las inmediaciones de la Universidad de Harvard en la ciudad de Massachusetts.

A través de un comunicado las autoridades señalaron que “se cree que el sospechoso es buscado por un homicidio en Filadelfia”.

Law enforcement operation currently underway in #Cambridge. Public should expect to see heavy police presence and restricted access to Harvard Square area.



Will update as we can. #CambMA