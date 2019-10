WASHINGTON.- Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reclamó a la presidenta de la Cámara Baja de EE.UU., Nancy Pelosi, por no haber sometido aún a votación el tratado de libre comercio entre México, EE.UU. y Canadá, conocido como T-MEC.

Can’t believe that Nervous Nancy Pelosi isn’t moving faster on USMCA. Her people want it, they don’t know why she isn’t putting it up for a bipartisan vote. Taking too long!