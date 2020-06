Donald Trump califica de "anarquistas" y seguidores de Biden a los manifestates

WASHINGTON.- Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a los activistas y manifestantes de “anarquistas” y “miembros de la izquierda radical”, y aseguró que los seguidores de Joe Biden, quien podría ser el candidato demócrata a la presidencia de EE.UU., pagan la fianza de los detenidos y tendrán el poder si su opositor ganara la Casa Blanca.

Sleepy Joe Biden’s people are so Radical Left that they are working to get the Anarchists out of jail, and probably more. Joe doesn’t know anything about it, he is clueless, but they will be the real power, not Joe. They will be calling the shots! Big tax increases for all, Plus!