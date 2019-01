Donald Trump desafía a quienes pretenden impugnarlo

WASHINGTON (AP) — Varios demócratas en la Cámara de Representantes intentaban el viernes iniciar un proceso de impugnación al presidente Donald Trump, un tema muy comentado entre varios demócratas desde hace casi dos años. Por su parte, el mandatario Trump rechazó la intención, diciendo que sólo actúan porque saben que no pueden ganar las elecciones en 2020.

Trump comentó sobre el tema después de que una congresista de demócrata de Michigan causó furor cuando prometió trabajar para impugnarlo.

La representante Rashida Tlaib exclamó que los demócratas iban a “impugnar la… madre”. Según un vídeo y publicaciones en Twitter, aparentemente hizo el comentario durante una fiesta organizada por el grupo liberal MoveOn.

Al preguntarle sobre el tema la mañana del viernes en una reunión de comité de los demócratas de la Cámara de Representantes, Tlaib sonrió y siguió caminando. A los pocos minutos tuiteó: “Siempre seré honesta con el poder”.

Su vocero, Denzel McCampbell, dijo en un comunicado que Tlaib, una de las dos mujeres musulmanas en el Congreso, “fue elegida para estremecer a Washington” y no permanecerá callada. “La congresista realmente cree que debe ser impugnado. Se postuló y ganó al dejar esto muy en claro para los votantes de su distrito”, dijo el vocero.

Trump se mostró ansioso por opinar en un intento de utilizar la amenaza de la impugnación como una ventaja política.

How do you impeach a president who has won perhaps the greatest election of all time, done nothing wrong (no Collusion with Russia, it was the Dems that Colluded), had the most successful first two years of any president, and is the most popular Republican in party history 93%?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de enero de 2019