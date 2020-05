WASHINGTON. — Mientras el presidente de Estados Unidos Donald Trump exhorta a diversas localidades del país a reanudar sus actividades económicas, su propio lugar de trabajo ha sido contaminado por el coronavirus, lo que subraya las dificultades que está teniendo para convencer a una nación agobiada por la enfermedad.

Se han detectado dos casos de Covid-19 entre el personal que labora en la Casa Blanca, uno de los lugares más protegidos de Estados Unidos, por lo que tres de los máximos expertos en medicina del país han tenido que colocarse en cuarentena y el vicepresidente en autoaislamiento. Y ello ocurre justo en momentos en que la Casa Blanca trata de convencer a la ciudadanía de que está tomando las medidas necesarias para resguardar su salud y que por lo tanto deben reanudar sus actividades normales.

This week - you'll hear the @WhiteHouse talk about preparedness & confidence. The Trump Admin is working around the clock to build our testing capacity, grow our PPE stockpiles, distribute therapeutics, & get $ to states to SAFELY reopen in a way Americans can have CONFIDENCE in.

“Esta semana la Casa Blanca enfatizará las medidas de precaución y el sentido de confianza entre la ciudadanía”, tuiteó Alyssa Farah, directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca.

“El gobierno de Trump está trabajando las 24 horas del día para aumentar las pruebas, afianzar las existencias de equipos protectores, distribuir terapias y entregar dinero a los estados para que puedan REABRIR de una manera en que todos los ciudadanos podamos tener CONFIANZA”, añadió.

Sin embargo, el mensaje pierde credibilidad al observar lo que ocurre al interior de la propia Casa Blanca.

El vicepresidente Mike Pence presidió este lunes la conferencia telefónica semanal con gobernadores, pero lo hizo desde un salón aparte debido a que su secretaria de prensa dio positivo al virus el viernes. La doctora Deborah Birx y otros funcionarios participaron normalmente desde un salón de conferencias en la Sala de Manejo de Emergencias de la Casa Blanca “debido a las circunstancias un tanto distintas”, explicó el mismo Pence.

“Estamos tomando las medidas necesarias para proteger la salud del presidente”, añadió Pence, según trascendió de una grabación. La Casa Blanca estaba haciendo preparativos para someter a pruebas al personal todos los días.

Al mismo tiempo, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el doctor Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y el director de la Administración de Alimentos y Medicamentos, el doctor Stephen Hahn, estaban todos en cuarentena tras haber sido expuestos a la colaboradora de Pence.

Los tres funcionarios tienen programado comparecer el martes ante una comisión del Senado aunque, al igual que el presidente de la comisión, el senador Lamar Alexander, tendrán que hacerlo por vía remota. Alexander también está en cuarentena porque un miembro de su equipo dio positivo en Covid-19.

Entretanto, los estados están buscando maneras de relajar las restricciones económicas aplicadas para evitar la propagación del virus.

The great people of Pennsylvania want their freedom now, and they are fully aware of what that entails. The Democrats are moving slowly, all over the USA, for political purposes. They would wait until November 3rd if it were up to them. Don’t play politics. Be safe, move quickly!