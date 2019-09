Donald Trump encabeza la ceremonia por el XVIII aniversario del 11-S

NUEVA YORK, Nueva York.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado de su esposa, Melania, encabezaron la ceremonia del XVIII aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (11-S).

A las 8:46 horas se guardó un minuto de silencia por las víctimas, justo a la hora en que se estrelló el primer avión contra la Torre Norte del World Trade Center.

Las ceremonias dieron inicio en el jardín de la Casa Blanca, y más tarde se prevé que el presidente Trump participe en una ceremonia en el Pentágono.

Poco antes en su cuenta de Twitter, Trump publicó una imagen de él y su esposa, bajo la bandera de Estados Unidos, en la que se lee la frase “Nunca olvidaremos”, en referencia a los atentados del 11 de septiembre de 2011, que dejaron casi tres mil muertos.

Las ceremonias de mayor significado son la llamada “Zona 0“, donde se encontraba el World Trade Center en Nueva York, el Pentágono, en las afueras de Washington, D.C. y cerca de Shanksville, Pennsylvania, donde el vicepresidente Mike Pence ofrecerá un discurso.

Today, our nation pauses to remember and honor those who fell on 9/11. Their memory will always be in the heart of every American and we will never forget the heroism and courage shown on that fateful day. pic.twitter.com/PyG0Aq8Zo0