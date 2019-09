WASHINGTON. — Estados Unidos está perdiendo oportunidades económicas porque los “estúpidos” de la Reserva Federal no reducen las tasas de interés, dijo esta mañana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La Fed se reunirá la semana próxima y previsiblemente reducirá su tasa de referencia por un cuarto de punto tal como hizo en julio por primera vez en 10 años.

Trump ha presionado al presidente de la Fed, Jerome Powell, para que reduzca la tasa a cero. Actualmente oscila en un rango de 2% a 2.25%.

….The USA should always be paying the the lowest rate. No Inflation! It is only the naïveté of Jay Powell and the Federal Reserve that doesn’t allow us to do what other countries are already doing. A once in a lifetime opportunity that we are missing because of “Boneheads.”