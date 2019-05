Donald Trump niega pérdidas millonarias en sus negocios

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump aseguró el miércoles que un informe del diario The New York Times, según el cual sus negocios perdieron más de 1,000 millones de dólares entre 1985 y 1994, es “altamente impreciso.”



Sostuvo que las pérdidas reportadas eran “no monetarias” y que durante ese período los promotores inmobiliarios como él tenían derecho a aceptar “amortizaciones y depreciaciones masivas” para efectos fiscales.

El periódico informó el martes que consiguió copias impresas de las declaraciones fiscales oficiales del entonces futuro presidente, entre ellas cifras de su formulario de impuestos federales. El periódico dijo que Trump reportó pérdidas comerciales por 46.1 millones de dólares en 1985, y un total de 1,170 millones de dólares en pérdidas para el período de 10 años.



Después de comparar la información de Trump con las de otras personas de altos ingresos, el Times concluyó que el ahora mandatario “parece haber perdido más dinero que casi cualquier otro contribuyente estadounidense”.

A causa de sus pérdidas empresariales, Trump no pagó impuestos sobre la renta durante ocho de los 10 años, reportó el diario.

Real estate developers in the 1980’s & 1990’s, more than 30 years ago, were entitled to massive write offs and depreciation which would, if one was actively building, show losses and tax losses in almost all cases. Much was non monetary. Sometimes considered “tax shelter,” ……