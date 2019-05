Donald Trump pide a los demócratas apoyar su plan de inmigración

WASHINGTON. (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este viernes en Twitter que “todas las personas que entran ilegalmente a Estados Unidos serán sacadas del país más adelante” y reclamó el apoyo demócrata a su plan de inmigración.



El jueves, Trump esbozó una propuesta de reforma migratoria destinada a admitir en el país a más trabajadores cualificados y menos familiares de inmigrantes.

Reforma de inmigración

En un discurso en la Casa Blanca, Trump enumeró los objetivos de una reforma del sistema de inmigración legal que todavía no se ha articulado como proyecto de ley y que difícilmente saldrá adelante en un Congreso dividido y en plena campaña para las elecciones presidenciales de 2020.

The Democrats now realize that there is a National Emergency at the Border and that, if we work together, it can be immediately fixed. We need Democrat votes and all will be well! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de mayo de 2019

“Los demócratas se dan cuenta ahora de que existe una emergencia nacional en la frontera y de que, si trabajamos juntos, puede resolverse de inmediato“, escribió Trump en una serie de mensajes en su cuenta de Twitter. “Necesitamos los votos demócratas y todo saldrá bien“, agregó.



Los demócratas tienen mayoría en la Cámara de Representantes y los republicanos controlan el Senado.

Border Patrol is apprehending record numbers of people at the Southern Border. The bad “hombres,” of which there are many, are being detained & will be sent home. Those which we release under the ridiculous Catch & Telease loophole, are being registered and will be removed later! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de mayo de 2019

“La Patrulla de Fronteras sigue deteniendo números récord de gente en la frontera sur“, añadió el presidente estadounidense. “Los ‘hombres malos’, de los cuales hay muchos, están siendo detenidos y serán enviados de vuelta a sus países.”

All people that are illegally coming into the United States now will be removed from our Country at a later date as we build up our removal forces and as the laws are changed. Please do not make yourselves too comfortable, you will be leaving soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de mayo de 2019

“Todas las personas que vienen ilegalmente a Estados Unidos ahora serán sacadas del país más adelante, a medida que incrementamos nuestras fuerzas policiales y se cambian las leyes“, continuó Trump.



“Por favor no se sientan demasiado cómodos“, escribió el presidente norteamericano aparentemente refiriéndose a los inmigrantes indocumentados, pues “van a irse pronto.”

Promesas de campaña

La reforma de las leyes de inmigración fue una de las promesas mayores de Trump en su campaña presidencial de 2016, centrada en la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México.



La propuesta develada ayer mantendría intacto el número de permisos de residencia permanente que el país concede al año, pero cambiaría el perfil de los destinatarios de ese 1,1 millón de “tarjetas verdes.”



El objetivo es aumentar del 12 % actual al 57 % la proporción de inmigrantes que obtienen esa residencia permanente debido a su talento, sus estudios o su trabajo, mientras que se rebaja del 66 % al 33 % quienes la logran por sus lazos familiares y del 22 % al 10 % los que la consiguen por razones humanitarias o de diversidad.