Donald Trump reacciona ante propuesta de juicio político en su contra

WASHINGTON. (Notimex).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió hoy contra el congresista republicano Justin Amash, quien la víspera pidió su destitución y un juicio político por presuntamente cometer obstrucción de la justicia en las investigaciones sobre la trama rusa.



En una serie de mensajes publicados en su página oficial en Twitter, el mandatario estadunidense criticó este domingo el llamado de Amash para enjuiciarlo, lo calificó de “perdedor” y de tratar de obtener el “reconocimiento” público, provocando controversia.

Never a fan of @justinamash , a total lightweight who opposes me and some of our great Republican ideas and policies just for the sake of getting his name out there through controversy. If he actually read the biased Mueller Report, “composed” by 18 Angry Dems who hated Trump,….

“Nunca he sido fanático de @justinamash, un peso ligero total que se opone a mí y a algunas de nuestros grandes ideales y políticas republicanas solo para polemizar y que se escuche su nombre a través de la controversia“, escribió Trump.

Amash, un republicano libertario, rompió con su partido para pedir un juicio político contra el presidente estadounidense, argumentando que el Congreso se arriesgaba a fomentar una conducta indebida futura si no cumplía con su deber constitucional.



El congresista estadounidense dijo el sábado que después de leer el informe especial de Robert Mueller sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, había llegado a la conclusión de que “Trump había cometido delitos imputables”.

….he would see that it was nevertheless strong on NO COLLUSION and, ultimately, NO OBSTRUCTION…Anyway, how do you Obstruct when there is no crime and, in fact, the crimes were committed by the other side? Justin is a loser who sadly plays right into our opponents hands!