Donald Trump responde a las críticas de Barack Obama

WASHINGTON.- Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó al expresidente Barack Obama como un mandatario muy incompetente, agregó que no había realizado grandes logros durante su mandato, esto en respuesta a las declaraciones que realizó su antecesor la noche de ayer sábado.

The Obama Administration is turning out to be one of the most corrupt and incompetent in U.S. history. Remember, he and Sleepy Joe are the reasons I am in the White House!!!

Durante una entrevista para la cadena de televisión Fox News, Trump aseguró que no realizaría más señalamientos sobre el gobierno anterior después de que Obama cuestionara el manejo de Trump ante la pandemia.

En un discurso emitido en honor a alumnos que se graduaron este período, Obama afirmó que la pandemia “por fin ha bajado el telón de que algunos de los que están a cargo no tienen idea de lo que están haciendo”, en una crítica a la administración.

Congrats to the high school Class of 2020, as well as to the teachers, coaches, and most of all, parents and family who’ve guided you along the way. Thanks for letting me be part of your big day! pic.twitter.com/RjYvHs2BhC