Donald Trump “rompe” con Fox News a través de Twitter

WASHINGTON.- Donald Trump, presidente de Estados Unidos, compartió a través de su cuenta en la red social Twitter, una serie de comentarios contra Fox News, la cadena de televisión que fuera su favorita hasta el día de hoy.

….I don’t want to Win for myself, I only want to Win for the people. The New @FoxNews is letting millions of GREAT people down! We have to start looking for a new News Outlet. Fox isn’t working for us anymore! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. elokuuta 2019

“Ya no trabaja con nosotros”, concluyó Trump una serie de tuits, tras quejarse de la participación de los comentaristas del canal por un espacio para los demócratas y recomendó a sus seguidores buscar otra fuente de noticias.

Puerto Rico is one of the most corrupt places on earth. Their political system is broken and their politicians are either Incompetent or Corrupt. Congress approved Billions of Dollars last time, more than anyplace else has ever gotten, and it is sent to Crooked Pols. No good!…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. elokuuta 2019

Donald Trump también lanzó fuertes reclamos contra las autoridades de Puerto Rico, que enfrenta la amenaza de un huracán, la Reserva Federal y el Partido Demócrata.

The Wall is going up very fast despite total Obstruction by Democrats in Congress, and elsewhere! https://t.co/12tIW3aNQP pic.twitter.com/2nFIEFppho — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. elokuuta 2019

Además, subió un vídeo de 25 segundos que muestra una sección del muro en la frontera con México pero del cual no da su ubicación, cuya construcción afirma que va muy rápido a pesar de la “total obstrucción de los demócratas en el Congreso”.

….are all in for the Open Border Socialists (or beyond). Fox hires “give Hillary the questions” @donnabrazile, Juan Williams and low ratings Shep Smith. HOPELESS & CLUELESS! They should go all the way LEFT and I will still find a way to Win – That’s what I do, Win. Too Bad!…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. elokuuta 2019

Demócratas en Fox News

Volviendo al tema de Fox News, Trump dijo que la cadena se ha vuelto “demasiado hospitalario con los Demócratas”, tras contratar desde el pasado mes de marzo como comentarista a la demócrata Donna Brazile, quien fue dos veces presidenta del Partido Demócrata.

También le disgustó Juan Williams, participante en la emisión The Five y que el pasado 1 de agosto dijo que “es un hecho” que Trump es un racista, además de cuestionar al jefe de conductores y editor de noticias de la citada cadena Shepard Smith, quien promueve a los demócratas, aseguró.

La contratación de Brazile muestra que Fox News carece de esperanza y entendimiento, indicó para agregar su disgusto por que la cadena no haya realizado algún debate como ya lo hizo su competidora CNN.

Advirtió que la “nueva @FoxNews” está perdiendo millones de gran público. Tenemos que buscar un nuevo proveedor de noticias. Fox ya no está trabajando con nosotros“, añadió.

Huracán Dorian

En medio de la tensión creciente en Puerto Rico por la cercanía del huracán Dorian, Trump dijo que la isla es “uno de los lugares más corruptos en la Tierra.”

“Su sistema político está roto y sus políticos son incompetentes o corruptos”.

….And by the way, I’m the best thing that’s ever happened to Puerto Rico! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. elokuuta 2019

Y en un tuit subsecuente, Trump afirma que él es “lo mejor que le ha sucedido a Puerto Rico”, omitiendo por supuesto su tardía y deficiente respuesta tras los daños causados por “María”, el huracán que arrasó Puerto Rico en 2017.

La Reserva Federal

Además, dijo que el banco de la Reserva Federal no puede “mentalmente” mantenernos dentro de la competencia, en referencia a su resistencia a bajar las tasas de interés mientras en Europa llegar inclusive a la tasa cero.