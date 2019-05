Duelo de tuits entre Donald Trump y Bill de Blasio

NUEVA YORK, Nueva York. (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó en un vídeo colgado en Twitter “el peor alcalde de la historia de Nueva York” a Bill de Blasio, que ayer anunció su campaña para hacerse con la nominación demócrata a las presidenciales de 2020 y que le respondió llamándolo “timador.”

.@BilldeBlasio is the worst Mayor in the history of New York City – he won’t last long! pic.twitter.com/NyYntsX573