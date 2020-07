EE.UU. celebra hoy, en forma virtual, el Día de la Independencia

Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, publicó en su cuenta de Twitter, @USAmbMex, un vídeo de la conmemoración del Día de la Independencia de su país, hoy sábado 4 de julio.

La celebración de la fiesta nacional de los estadounideses será de manera virtual, debido a las condiciones actuales de la pandemia por el Covid-19 que castiga a todo el continente americano, y varios países del mundo.

El 4 de julio se celebra el Día de la Independencia en Estados Unidos, de los días feriados es el más importante en el país durante el verano, y la gente lo celebra en todo el país de muchas maneras, desde reuniones con la familia con carnes asadas y amigos hasta ir de vacaciones si toca un fin de semana largo. Sin embargo, en esta ocasión, por la contingencia sanitaria, hay restricciones para los festejos.

Happy Fourth of July! My family and I regret that we can’t share the celebration with each and every one of you in person, but hope that you’ll join us today through the video found at this link: https://t.co/AbUJx5fbAl Enjoy! Here’s a little preview: pic.twitter.com/AQZ59sjU2J