EE.UU. enviará ayuda a Haití: vacunas, 5 mdd y agentes del FBI

WASHINGTON.- La mañana de este viernes, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó a los representantes de los medios de comunicación que Estados Unidos enviará ayuda a Haití, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, la madrugada del miércoles a manos de un comando armado.

