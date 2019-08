EE.UU. pospone la aplicación de aranceles a productos Chinos

WASHINGTON.- Parte del incremento de aranceles del 10% que EE.UU. impondría a productos chinos y que entrarían en vigor a partir del 1 de septiembre fue pospuesto para el 15 de diciembre, anunció el Gobierno estadounidense.

“Se ha determinado que los aranceles deben retrasarse hasta el 15 de diciembre para ciertos artículos”, señaló la Oficina del Representante de Comercio Exterior de Estados Unidos (USTR, en sus siglas en inglés) a través de un comunicado.

Teléfonos celulares, computadoras portátiles, consolas de videojuegos, ciertos juguetes, monitores de computadora y algunos artículos de calzado y ropa, forman parte de los productos de este grupo.



Existen otros bienes a los que sí se aplicarán los aranceles a partir del primer día de septiembre, aunque el Gobierno estadounidense no dio más detalles.

Por otra parte, la USTR informó que algunos productos fueron eliminados del listado de bienes que serán sancionados con gravámenes por motivos de “salud, seguridad, seguridad nacional y otros factores“, pero tampoco especificó cuáles.

Se espera que en las próximas horas la oficina comercial publique una lista en la que aparezcan los productos que quedarán exentos de aranceles y los que no serán castigados hasta el 15 de diciembre.

El pasado 1 de agosto EE.UU. informó que aplicaría nuevos aranceles del 10 % sobre importaciones chinas valoradas en 300,000 millones de dólares a partir del 1 de septiembre, a pesar de que las negociaciones comerciales entre los dos países siguen en pie.

Expertos señalan que la decisión anunciada hoy fue bien recibida por las bolsas de Wall Street.

Trump también acusó hoy a China de no haber comprado los productos agrícolas que habían pactado en sus rondas de negociaciones comerciales.

As usual, China said they were going to be buying “big” from our great American Farmers. So far they have not done what they said. Maybe this will be different!