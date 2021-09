EE.UU. teme a la variante Delta

Principal motivo para mantener el cierre de frontera

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, confirmó que la frontera entre Estados Unidos y México permanecerá cerrada para visitas no esenciales y turistas incluso hasta el 21 de octubre de 2021.

El canciller Ebrard explicó que el cierre se debe al impacto de la variante Delta del coronavirus. “Si ves, los últimos mapas de Estados Unidos tuvieron un incremento en letalidad notable y muchos en el sur, entonces por eso ellos no pueden en este momento abrir la frontera como estaba programado por la aparición de esa variante”, puntualizó Ebrard a medios al interior de las instalaciones de la Cancillería.

El titular de la SRE hizo votos para que a mediano plazo, tal vez a fines de noviembre, puedan reabrirse las fronteras: “Ojalá Ojalá, ojalá, depende mucho el contagio”, expresó.

El canciller adelantó también que en los próximos días sostendrá un encuentro con autoridades diplomáticas estadounidenses para hablar del anuncio realizado por Estados Unidos para que todos los visitantes que lleguen a partir de noviembre, deban contar con el esquema completo de vacunación.

“Vamos a conversar con ellos sobre el tema de vacunas, eso todavía no lo habíamos hecho, pero lo haremos a partir de este anuncio de hoy”, dijo.

Ebrard presentó el libro “La estrategia internacional de México en la pandemia de Covid-19. Marzo de 2020-Agosto 2021”, en el cual reconoció que si bien la plataforma Covax no cumplió con todas las expectativas en materia de distribución de biológicos, sí permitió inmunizar a por lo menos 30 millones de mexicanos.

Aseguró que en su vida política, la negociación multilateral para conseguir las vacunas fue la misión más importante de toda su carrera. “Este año, de marzo del 2020 a ahora, seguramente no lo vamos a olvidar y será lo más importante que hayamos hecho en la vida, ¿por qué?, porque se salvaron millones de vida, porque esa fue nuestra encomienda, esa fue nuestra misión, hemos tenido muchas misiones pero no encuentro nada más relevante que esto”.

FallaCovax

México lamenta que Covax y distribución de vacunas no cumplieran sus metas.

Factor en contra

“Covax es un instrumento que depende de los productores de vacunas, y si el productor de una vacuna te dice 'el gobierno no me deja exportarla', pues tú no la puedes mandar a ningún lado”, declaró el canciller Ebrard.