Efectos del calentamiento global son irreversibles, dicen expertos

GINEBRA, suiza.- Muchos efectos del calentamiento global “son irreversibles para los próximos siglos o milenios“, advierte el nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC).

El informe fue presentado ayer lunes y anticipa que el nivel del mar seguirá aumentando irremediablemente, entre 28 y 55 centímetros a finales de siglo con respecto a los niveles actuales, incluso aunque se lograran emisiones netas cero, y peor aún, en el caso de que se dupliquen las actuales emisiones, el incremento del nivel del mar alcanzaría los 1.8 metros.

El nuevo documento del IPCC indica además que los glaciares de montaña y en los polos van a seguir derritiéndose durante décadas o incluso siglos, de forma más pronunciada en el hemisferio norte que en el sur.

"Código rojo para la humanidad"

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que el nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC) es un “código rojo para la humanidad” y subrayó la necesidad de tomar medidas inmediatas y más ambiciosas para frenar el calentamiento global.

“La viabilidad de nuestras sociedades depende de que los líderes de gobiernos, negocios y la sociedad civil se unan en apoyo de políticas, acciones e inversiones que limiten la subida de las temperaturas a 1,5 grados centígrados“, señaló Guterres en un comunicado.

“Si unimos fuerzas ahora, podemos evitar una catástrofe climática. Pero tal y como muestra el informe de hoy, no hay tiempo para retrasos ni espacio para excusas“, insistió Guterres, y destacó la importancia que cobra la próxima cumbre del clima (COP26) que se celebrará en Glasgow, Reino Unido, a finales de 2021.

Ni a donde correr

La coautora del informe Linda Mearns, científica climática del Centro Nacional estadounidense de Investigación Atmosférica aseguró, “Simplemente está garantizado que empeorará”. “No veo que ninguna zona esté a salvo (…) No hay ningún lugar al que correr, ningún lugar donde esconderse”.

Acuerdo de París

Las cinco hipótesis de futuro, clasificadas en función de cuánto se reduzcan las emisiones de dióxido de carbono, superan el más estricto de los umbrales fijados por el Acuerdo Climático de París de 2015.

En 2015, los líderes mundiales acordaron intentar limitar el calentamiento del planeta a 1.5 grados Celsius respecto a finales del siglo XIX porque los problemas se acumularían con rapidez a partir de ese punto. Pero, informe señala que hoy el mundo ya se ha calentado 1.1 grados Celsius en el último siglo y medio.

Según el reporte, el mundo cruzará la línea de los 1.5 grados Celsius en la década de 2030, antes de lo previsto. El calentamiento se aceleró en los últimos años, según los datos.

Los cambios se están intensificando

Por su parte, Ko Barrett, vicepresidenta del IPCC y asesora climática jefe de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés), señaló que el “reporte nos dice que los cambios recientes en el clima son generalizados, rápidos y se están intensificando, sin precedentes en miles de años”. Y agregó, “los cambios que experimentamos aumentarán con más calentamiento”.

El documento del IPCC de más de 3,000 páginas, fue elaborado por 234 científicos, y alegra que el calentamiento ya acelera la subida del nivel del mar, derrite el hielo del planeta y empeora fenómenos extremos como olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas. Los ciclones tropicales se vuelven más fuertes y húmedos, mientras que el hielo marino del Ártico se reduce en verano y el permafrost se deshiela. Todas estas tendencias empeorarán, señaló el informe.

Olas de calor

El informe advierte que las olas de calor que antes se registraban una vez cada 50 años ocurrirán ahora una vez por década, y si el mundo se calienta otro grado Celsius, ocurrirán dos veces cada siete años.

Conforme el planeta va calentando, las regiones serán afectadas no sólo por fenómenos extremos, sino por varios desastres climáticos simultáneos, dice el IPCC. En este sentido la investigadora Linda Mearns asegura que es lo que está ocurriendo ya en el oeste de Estados Unidos, donde olas de calor, sequía e incendios forestales se combinan y causan más daños.

Parte del daño del cambio climático es “irreversible durante siglos o milenios”, afirmó el reporte.

Inevitable aumento del nivel del mar

Es seguro que en el mundo aumentará el nivel del mar de entre 15 y 30 centímetros para mediados de siglo, según Bob Kopp, de la Universidad de Rutgers y coautor del reporte.

El reporte también confirma que casi todo el calentamiento ocurrido en la Tierra puede atribuirse a las emisiones de gases que atrapan el calor en la atmósfera, como el dióxido de carbono y el metano.

Escenarios posibles

El reporte describió cinco posibles escenarios futuros en función de cuánto se reduzcan las emisiones de dióxido de carbono. Son:

1.- Un futuro con recortes de la contaminación increíblemente grandes y rápidos;

2.- Otro con recortes intensos pero no tan enormes;

3.- Una hipótesis de emisiones moderadas;

4.- Un escenario donde se mantienen los planes actuales de pequeñas reducciones de la polución y

5.- Un futuro posible en el que la polución de dióxido de carbono siga creciendo.

Claudia Tebaldi, científica del Laboratorio Nacional del Pacífico Noroeste de Estados Unidos y coautora del informe explica que, en los cinco informes previos, el mundo estaba en ese último planteamiento, a menudo apodado “negocios como de costumbre”. Pero esta vez, el mundo está entre la situación de reducciones moderadas y la de pequeñas reducciones de emisiones, gracias a los progresos en la lucha contra el cambio climático.

Recortes extremos y rápidos

En cierto modo, el mundo puede mantenerse en el umbral de 1.5 grados con recortes extremos y rápidos en sus emisiones. Pero aún así, el calentamiento alcanzaría los 1.5 grados en una década, subiría un poco y después remitiría, explicó la coautora Maisia Rojas Correda, directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia en Chile.

“Cualquier cosa que hagamos para limitarlo, para frenarlo, compensará”, dijo Tebaldi. “Y si no podemos llegar a 1.5, probablemente será doloroso, pero es mejor no rendirse”.

Escenarios improbables

En el peor escenario planteado, el mundo podría calentarse unos 3.3 grados Celsius para finales de siglo. Pero esa situación parece cada vez más improbable, indicó el científico climático y coautor del reporte Zeke Hausfather, director de cambio climático en el Breakthrough Institute. Los dos escenarios extremos se ven cada vez más improbables, señaló.

“Tenemos muchas menos probabilidades de tener suerte y terminar con menos calentamiento del que pensábamos. No podremos cumplir los objetivos del Acuerdo de París sin rápidas reducciones de nuestras emisiones en el corto plazo”, dijo Hausfather. Al mismo tiempo, la probabilidad de terminar en una posición mucho peor de lo que esperamos si en efecto reducimos nuestras emisiones es considerablemente menor.”

El reporte “ofrece una fuerte sensación de urgencia para hacer aún más”, dijo Jane Lubchencho, viceasesora científica de la Casa Blanca.

Reducción del metano en el aire

En una novedad del informe, los científicos recalcaron cómo reducir los niveles de metano en el aire, un gas potente pero que se disipa con rapidez y que está en niveles récord, podría ayudar a frenar el calentamiento en el corto plazo.

“Aún es posible prevenir muchos de los impactos más duros”, dijo Ko Barrett.

